IPC-S no Brasil e auxílio-desemprego nos EUA são destaque São Paulo, 16 de fevereiro - A inflação medida pelo IPC-S é o destaque de hoje da agenda econômica no Brasil. Nos Estados Unidos, além do depoimento do presidente do banco central do país, é esperada a divulgação de vários indicadores econômicos, como o dado de auxílio-desemprego e o índice de preços das importações norte-americanas. FGV/IPC-S - A FGV divulga, às 8 horas, o IPC-S da segunda quadrissemana de fevereiro. A expectativa é que o indicador aponte a quarta desaceleração consecutiva. EUA/Auxílio-Desemprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até o último dia 11. EUA/Importações - O Departamento do Trabalho Estados Unidos divulga, às 11h30, o indicador de preços das importações norte-americanas. EUA/Comércio - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 11h30, os dados de obras de imóveis residenciais iniciadas em janeiro. EUA/Bernanke - O presidente do banco central dos Estados Unidos (Fed) depõe, às 13 horas, sobre as condições da economia e a política monetária do Fed no Comitê de Bancos do Senado. EUA/Gás Natural - O Departamento de Energia dos Estados Unidos divulga, às 13h30, o nível de estoques de gás natural na semana até o último dia 10. EUA/Fed Filadélfia - O banco central da Filadélfia divulga, às 15 horas, o índice regional de fevereiro. EUA/Fed - O banco central dos Estados Unidos divulga, às 19h30, os dados da oferta monetária na semana até o último dia 11.