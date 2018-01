IPC-S sobe 0,40% pela segunda semana consecutiva

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de até 22 de junho subiu 0,40%, taxa idêntica à registrada no resultado anterior do índice, de até 15 de junho. A taxa, anunciada nesta segunda-feira, 25, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que esperavam um resultado entre 0,37% a 0,42%, e também foi idêntica à mediana das expectativas (0,40%). Segundo, a FGV, das sete classes de despesa pesquisadas para o cálculo do indicador, quatro apresentaram desaceleração de preços; duas registraram aceleração; e uma manteve a mesma taxa de elevação, na passagem do IPC-S de até 15 de junho para o índice de até 22 de junho. Entre os grupos que apresentaram aumento menos intenso, ou até mesmo queda mais forte de preços, no período, estão os de alimentação (de 0,89% para 0,86%); habitação (de 0,42% para 0,41%); saúde e cuidados pessoais (de 0,50% para 0,40%); e transportes (de -0,28% para -0,36%). Por sua vez, os dois grupos que apresentaram elevação expressiva de preços foram os de vestuário (de 0,17% para 0,27%) e educação, leitura e recreação (de -0,05% para 0,19%). Por fim, o grupo despesas diversas manteve o mesmo resultado de alta, no período (de 0,24%). Ao analisar a movimentação de preços entre os produtos pesquisados para cálculo do IPC-S de até 22 de junho, a FGV revelou que as altas mais expressivas foram apuradas em leite tipo longa vida (12,41%); mamão da amazônia - papaya (11,84%); e empregada doméstica mensalista (2,03%). Já as mais significativas quedas de preço foram registradas em laranja pêra (-10,16%); álcool combustível (-5,46%) e gasolina (-0,66%).