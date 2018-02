IPCA-15 é divulgado antecipadamente São Paulo, 22 de setembro - Nenhum indicador econômico brasileiro ou norte-americano importante tem divulgação programada para hoje. Também não estão previstos eventos de relevância. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que deveria ser divulgado hoje, foi antecipado para a tarde de ontem. Segundo o instituto, os dados ficaram disponíveis no site do IBGE por alguns minutos na tarde de ontem por causa de um "acidente". Houve problemas na rede do órgão e a informação acabou sendo veiculada antes do horário estipulado, às 9h30 de hoje. Após o acesso da Agência Estado às informações no site, o IBGE decidiu divulgar o IPCA-15 antecipadamente. Com a agenda hoje vazia, o mercado brasileiro deve voltar suas atenções ainda mais para a tensão política.