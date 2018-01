IPCA-15 pode confirmar cenário tranqüilo para inflação São Paulo, 20 - Os investidores terão em mãos hoje mais um indicador que poderá confirmar um cenário tranqüilo para a inflação brasileira e, conseqüentemente, sinalizar como o Banco Central (BC) deverá proceder na reunião de janeiro do Comitê de Política Monetária (Copom) para definir a nova taxa de juros, a Selic. O IPCA-15, que antecede o IPCA do mês e serve como referência para o BC balizar a meta de inflação, é o destaque do dia. IPCA-15/IBGE - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga o Índice de Preços ao Consumidor Amplo -15 de dezembro. IPC/Fipe - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga, a partir das 7 horas, o Índice de Preços ao Consumidor, da segunda quadrissemana de dezembro. Contas públicas - O Ministério da Fazenda divulga o resultado fiscal do governo central em novembro, às 15 horas. O resultado do Tesouro Nacional será divulgado em entrevista do secretário do Tesouro Nacional, Carlos Kawall. Em outubro, o superávit do governo central foi de R$ 7,357 bilhões e, no acumulado de janeiro em outubro, está em R$ 55,687 bilhões. EUA/Petróleo - O American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia (DoE) dos Estados Unidos divulgam, às 13h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até o dia 15.