IPCA-15 pode determinar apostas para taxa de juros A expectativa do mercado financeiro deve girar em torno da divulgação do IPCA-15. Segundo especialistas, esse dado será fundamental para determinar para qual lado irá a tradicional corrida de última hora no mercado no pré-Copom, o Comitê de Política Monetária. Na semana que vem o Copom irá definir a taxa de juros, a Selic, de novembro. Nos Estados Unidos, é meio feriado. As bolsas norte-americanas vão mais cedo, às 16 horas. IBGE/IPCA-15 - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de novembro. Fed/Oferta Monetária - O Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) divulga, às 19h30, os dados sobre a oferta monetária na semana até o último dia 13.