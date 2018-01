IPCA abaixo do esperado reforça tendência de baixa do juro Os juros futuros começaram o dia em queda, embalados pelo resultado da inflação de novembro pelo IPCA (0,31%), que ficou ligeiramente abaixo do esperado. Com o resultado de novembro, o IPCA acumula, no ano, elevação de 2,65%. O IPCA deve ajudar o mercado a dar seqüência à queda das taxas, que ganhou força ontem diante da avaliação de que a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central foi positiva para a política monetária. O mercado não chegou a um consenso a respeito de qual deve ser a decisão do Copom na próxima reunião, em janeiro, mas entendeu que o tom da ata abre espaço para um novo corte de 0,5 ponto porcentual na taxa Selic (juro básico da economia), atualmente em 13,25% ao ano. Por causa dessa análise, muitos investidores, inclusive estrangeiros, ampliaram suas posições vendidas (apostando na baixa) em juros futuros esta semana. Isso significa que o apetite por aplicação em juros futuros cresceu e deve continuar derrubando as projeções. No pregão de contratos futuros de depósitos interfinanceiros (DI) na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o vencimento de janeiro de 2008 (o mais negociado) projetava às 10h30 de hoje taxa de 12,51% ao ano. No fechamento dos negócios ontem, a taxa estava em 12,55% ao ano.