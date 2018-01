IPCA de janeiro deve vir alto O destaque de hoje é a divulgação do IPCA, índice usado pelo Banco Central para o regime de metas de inflação. IPCA - O IBGE divulga às 9h30 o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O mercado financeiro espera que o indicador referente ao mês de janeiro venha alto, motivado por fatores sazonais. EUA/Desemprego - Às 11h30 o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 4 de fevereiro. EUA/Atacado - O Departamento do Comércio norte-americano divulga às 13 horas os dados de vendas e estoques no atacado em dezembro. EUA/Gás Natural - Às 13h30 o Departamento de Energia dos Estados Unidos divulga o nível dos estoques de gás natural no país na semana até 3 de fevereiro. EUA/Oferta Monetária - O Banco Central dos Estados Unidos (Fed) divulga às 19h30 os dados da oferta monetária na semana até 4 de fevereiro.