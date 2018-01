IPCA pode ajudar investidores com apostas para Selic A divulgação do IPCA poderá ajudar a esclarecer as dúvidas deixadas pelos indicadores que saíram ao longo da semana. Embora na curva futura de juros os preços ainda contemplem uma chance maior de o Comitê de Política Monetária (Copom) reduzir a Selic em meio ponto porcentual este mês, entre operadores as apostas ainda estão bastante divididas. IPCA/IBGE - O Instituto de Geografia e Estatística divulga, às 9h30, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de outubro. No mês anterior, o indicador atingiu variação de 0,21%. IPC/Fipe - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga, às 7 horas, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da primeira quadrissemana de novembro. No fechamento de outubro, a taxa do indicador foi de +0,39%. IGP-M/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, a primeira prévia de novembro do Índice Geral de Preços ao Mercado (IGP-M). EUA/Fed - Discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), Bem Bernanke, às 11h45. Exterior/Balanços - As empresas San Paolo IMI, Autostrade e Capitalia divulgam seus resultados financeiros. Brasil/Balanços - As companhias Alpargatas, Eletrobrás, Equatorial Energia, Gafisa, OHL, Petrobras e Porto Seguro divulgam seus dados financeiros.