IPCA sob suspeita; DI sobe O mercado financeiro apresentou uma reação negativa ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), embora a variação de 0,59% tenha ficado entre as projeções de analistas, que oscilavam entre 0,48% e 0,64%. Isso aconteceu porque os núcleos dos índices, que excluem itens com altas significativas na apuração anterior, ficaram mais salgados do que o previsto. Na verdade, foi a segunda correção das projeções de inflação, seguindo o ajuste já feito na terça-feira diante da expansão da produção industrial em dezembro, também mais forte do que as expectativas das instituições financeiras. Depois dessas duas correções, o comentário geral nas mesas de operações - respaldado pelas projeções de taxas de juros no mercado futuro para diferentes períodos - é de que permanece mantida a aposta básica de corte da Selic em 0,75 ponto porcentual em março, mas todas as outras estimativas de corte a partir daí entram em revisão. Para o período de abril em diante, o mercado ficou mais conservador. Isso não significa, necessariamente, que a expectativa agora seja de interrupção dos cortes depois da reunião de março; mas as doses de redução da Selic a partir de abril podem ficar mais fracas, a depender do comportamento da inflação à frente. Alguns analistas acreditam que os núcleos vão desacelerar já a partir deste mês, em que pese o fato de a pressão das mensalidades escolares se destacar no IPCA de fevereiro. ?A tendência é de desaceleração porque a queda vista no atacado dos preços dos produtos alimentícios deve chegar ao varejo e as pressões do álcool combustível e do transporte público devem desaparecer?, previu a analista da Tendências Consultoria, Marcela Prada. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o contrato de Depósito Interfinanceiro com vencimento em janeiro de 2007, que espelha a Selic média esperada para este ano, fechou a 15,74%, ante 15,71% do fechamento de ontem.