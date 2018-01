IR e CSLL de fundos de infra-estrutura serão reduzidos Conforme antecipou o jornal O Estado de S. Paulo, na edição do último domingo, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, confirmou hoje que o governo vai incluir, no pacote de medidas que será anunciado nos próximos dias, a redução do Imposto de Renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) para os fundos de investimento em infra-estrutura. Mantega disse que ele e o presidente Lula são favoráveis a essa medida, apresentada pela Associação Brasileira da Indústria de Base (Abdib). "É uma proposta muito boa, feita pela Abdib, tem um potencial grande, porque cria um fundo de investimento com oferta de cotas para quem quiser", afirmou o ministro, acrescentando que "essa é uma medida que já está praticamente certa". Ele argumentou que como a taxa Selic está caindo e com isso a remuneração dos fundos de renda fixa também está caindo, existe um ambiente favorável a fundos como esse de infra-estrutura, que podem oferecer maior rendimento aos investidores, principalmente se forem desonerados de IR e CSLL. "As aplicações financeiras, hoje no Brasil, estão recebendo uma remuneração cada vez melhor, o que leva à procura de novas oportunidades", disse.