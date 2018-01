ISE amplia patrimônio de fundos socialmente responsáveis A criação do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) pela Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), há um ano, contribuiu para o crescimento dos fundos que investem exclusivamente em ações de empresas com práticas reconhecidas de responsabilidade social, respeito ao meio ambiente e governança corporativa. A avaliação é de gestores e especialistas consultados pela Agência Estado. No entanto, o desafio é ampliar o número de carteiras que têm como objetivo seguir o comportamento do ISE. Atualmente, os dois maiores fundos do segmento - do Real ABN Amro e do Itaú - não utilizam o indicador como referência. De acordo com dados do site Fortuna, que acompanha a indústria de fundos de investimento, o patrimônio líquido dos seis portfólios existentes (sem incluir os fundos de cotas) atingiu R$ 525 milhões, o que representa um salto de 232% nos últimos 12 meses, quando o total de recursos era de R$ 158 milhões. ?O mercado ainda é pequeno, mas a demanda por ações de empresas com atividades sustentáveis é certamente uma tendência?, analisa o diretor do Fortuna, Marcelo d?Agosto. O crescimento não passou apenas pelo volume financeiro. Até a criação do indicador pela Bolsa, havia no mercado brasileiro apenas dois fundos socialmente responsáveis. O precursor foi o Ethical, do Real ABN Amro, constituído em 2001. Na avaliação de Pedro Villani, gestor da carteira, o ISE ajudou a difundir o conceito e levou os investidores, especialmente os institucionais, como os fundos de pensão, a conhecerem os produtos. Somente de janeiro a outubro deste ano, o patrimônio do Ethical aumentou 40%, para cerca de R$ 150 milhões. O histórico de rentabilidade do fundo, que no mês passado completou cinco anos, comprova a tese de que empresas com compromissos socioambientais tendem a apresentar desempenho superior no longo prazo, considera Villani. Desde a criação, a valorização do Ethical foi de 291%, contra o ganho de 218% do Ibovespa (benchmark da carteira), pelos cálculos do gestor. ?Acredito que o ISE, pela solidez da metodologia criada para avaliar as empresas, apresentará resultados semelhantes no longo prazo.? Com histórico de apenas um ano, o índice mostra que possui bom potencial, com alta de 31,3% desde a criação, em 1º de dezembro de 2005, até a última terça-feira. O resultado é superior ao dos principais indicadores do mercado, como o Ibovespa e o IBrX-50, que subiram 28,2% em igual intervalo, segundo dados da Economática. Apesar do bom desempenho, a elevada concentração em papéis do setor financeiro, que representa aproximadamente 60% da carteira teórica do ISE, é o principal alvo de críticas dos especialistas. Essa distorção deve ser reduzida na nova composição do índice, que será divulgada hoje, na opinião do profissional do ABN. ?A concentração não é culpa nem da metodologia nem dos bancos?, considera. Ele espera que mais empresas respondam ao questionário enviado pela Bolsa este ano, o que deve ampliar a base de companhias analisadas e, por conseqüência, proporcionar uma maior pulverização da carteira. No Itaú Excelência Social, o outro produto pioneiro desse mercado, a elevada exposição em bancos fez com que a instituição suspendesse a decisão de usar o ISE como benchmark da carteira - o IBrX-50 foi o escolhido. O superintendente de renda variável do banco, Walter Mendes, contudo, faz questão de ressaltar o trabalho da Bolsa. ?Trata-se de uma iniciativa muito louvável, que beneficia todo o mercado.? Criado em 2004 e atualmente com patrimônio de R$ 284 milhões, o portfólio do Itaú é o maior entre os classificados como socialmente responsáveis. Mendes diz não saber especificar o impacto da instituição do ISE no crescimento do Excelência Social. ?O fato é que o interesse do investidor sobre esse tipo de aplicação aumentou com a visibilidade proporcionada pelo índice.? Tanto Mendes como Villani, do ABN, consideram reavaliar a possibilidade de usar o indicador como referencial. Para isso, no entanto, eles afirmam que será preciso analisar a composição da nova carteira. O superintendente de renda variável da Safra Asset Management, Valmir Celestino, também espera uma participação maior de companhias de outros segmentos da economia no indicador. ?A concentração, mesmo em um setor vencedor como o de bancos, sempre representa um risco maior.? Além das instituições financeiras, ele destaca a boa performance de outros papéis que fazem parte do ISE. É o caso das units da empresa de logística ALL, que acumulam alta superior a 100% nos últimos 12 meses. ?As companhias que entram no índice são, em sua maioria, lucrativas, consolidadas e extremamente eficientes. Com as iniciativas de sustentabilidade, elas dão um passo à frente?, observa Celestino. De olho na tendência de crescimento desse segmento, o Safra criou, em janeiro deste ano, um fundo indexado ao ISE, que apresenta patrimônio líquido de aproximadamente R$ 20 milhões. Também otimista, o diretor de renda variável da HSBC Investments, Alex Carpenter, acredita que o volume de recursos da carteira vinculada ao ISE da instituição, hoje em torno de R$ 38,5 milhões, tem potencial para atingir um patamar superior a R$ 100 milhões já no próximo ano. Com aplicação mínima de R$ 1.000 e taxa de administração de 2,5% ao ano, a base de cotistas é formada, principalmente, por pessoas físicas. ?Acreditamos que o fundo pode ser uma opção interessante para o investidor institucional.? O produto do HSBC é o que ele chama de ?enhanced index fund?, ou seja, procura não só perseguir o índice ao qual está vinculado como também superá-lo. Para isso, pode tomar posições maiores ou menores de acordo com a oportunidade de mercado, mas nunca ter na carteira ações que não compõem o indicador. Carpenter também elogia a metodologia do questionário do ISE, que considera questões importantes como o nível de emissão de carbono das companhias. ?Ao aplicar no índice, o investidor, indiretamente, adquire participações em empresas preocupadas ou adequadas em relação a temas como o aquecimento global.?