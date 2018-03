Itália: BNL entra em acordo com Parmalat e aceita pagar US$ 147,7 mi A Parmalat SpA anunciou na sexta-feira ter entrado em acordo para encerrar uma disputa legal entre o grupo italiano - que pediu concordata em 2003 - e a unidade italiana do BNP Paribas, o Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL). O BNL vai pagar 112 milhões de euros (US$ 147,7 milhões) à Parmalat para por fim em uma ação de restituição, conhecida como "claw back action". A Parmalat está processando 50 instituições na Itália por um total de 7,4 bilhões de euros em ações de restituição, na qual o grupo reclama pagamentos de dívidas que fez para seus credores que resultaram em seu colapso no final de 2003. O BNL concordou em pagar 103 milhões de euros para a Parmalat em restituições, mais 9 milhões de euros por danos. O acerto encerra todas as reclamações pendentes. "Estamos satisfeitos em atingir um acordo que vai estabelecer as condições para um relacionamento futuro produtivo", declarou a Parmalat em comunicado. O acordo representa entre 30% a 40% do montante original pretendido pela Parmalat, segundo uma fonte. O resultado é semelhante ao alcançado pela empresa em agosto, quando fechou acerto da mesma natureza com o Banca Popolare Italia. Em 2004, Banca Intesa SpA concordou em pagar 160 milhões de euros para encerrar um processo de restituição, como fez o Morgan Stanley em 2005. As informações são da Dow Jones.