Itapemirim emite US$ 35 milhões em eurobônus A companhia de ônibus Itapemirim concluiu emissão de eurobônus com captação de US$ 35 milhões, segundo fonte próxima à operação ouvida pela Dow Jones. Os bônus com vencimento em 36 meses proporcionam retorno anual de 11%. "Quando o livro foi aberto no começo da semana, esperávamos captar US$ 30 milhões. Mas a demanda superou o previsto e decidimos elevar a oferta", disse a fonte. A operação foi coordenada pela Queluz Securities.