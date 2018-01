Itaú assume operações do Banespa no Japão O Banco Itaú informou que assumiu as operações de depósitos e remessas do Banespa no Japão a partir da aprovação das autoridades financeiras locais, ocorrida no último dia 19. A transferência é fruto de acordo firmado entre a instituição financeira e o Banespa em 26 de outubro deste ano. Segundo o Itaú, entre as operações incorporadas à agência em Tóquio estão as remessas internacionais para o Brasil e Peru. A instituição informou ainda a manutenção dos canais de atendimento e dos produtos oferecidos, como já estava previsto na ocasião do acordo.