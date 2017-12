Itaú conclui empréstimo de US$ 50 milhões com IIC O Banco Itaú finalizou empréstimo de US$ 50 milhões com a Corporação Interamericana de Investimentos (IIC), instituição financeira multilateral que faz parte do Grupo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Esta é a segunda operação de financiamento entre a IIC e o Itaú. O acordo foi concluído na sexta-feira. A operação se desdobra em dois empréstimos, A e B, de US$ 10 milhões e US$ 40 milhões, respectivamente, com prazo de sete anos. Os recursos serão utilizados pelo banco para financiar operações de leasing e produtos socioambientais, como o Compror e o Giro Socioambiental Itaú. Deverão ser atendidas pequenas e médias empresas, observando a legislação ambiental brasileira bem como as regras da IIC. A IIC tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico dos países membros por meio do estímulo à formação, expansão e modernização de empresas privadas, particularmente as de pequeno e médio porte.