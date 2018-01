Itaú: Corte da Selic pode ser maior já neste mês Se o câmbio continuar na trajetória atual, é possível haver espaço para que a Selic chegue ao fim do ano na casa dos 13,5%. A avaliação foi feita pelo diretor-executivo do Banco Itaú, Sérgio Werlang, em entrevista ao programa Conta Corrente, da Globo News. Para Werlang, há espaço para que o Copom reduza a taxa básica em um ponto porcentual já na próxima reunião, e não em 0,75 ponto porcentual como aposta o mercado. "Seria bastante bom um corte mais elevado", avaliou. O economista acredita que se, a expectativa de redução da taxa de juros seguir o ritmo esperado pelo mercado, é muito possível que a inflação feche o ano abaixo da meta de 4,5% estipulada pelo Banco Central para 2006. "A inflação de preços ao consumidor está caindo mais rapidamente, embora esse número vá demorar a mostrar no IPCA por diferenças metodológicas com os outros índices de preços ao consumidor." Pelos cálculos do Itaú, o Brasil deve encerrar o ano com superávit de US$ 39 bilhões na balança comercial. Para 2007, a projeção é de US$ 35 bilhões. "Com certeza, o câmbio mais apreciado produzirá um saldo comercial menor este ano", disse. O resultado das três primeiras semanas de fevereiro das exportações, que mostraram arrefecimento nas vendas externas ante um crescimento mais acentuado das importações, não deve se repetir, na opinião do economista. "É muito cedo para dizer que essa virada toda vai se repetir nessa intensidade de diferença", ponderou. O crescimento da economia brasileira não será muito grande neste ano, chegando, no máximo, a 3,5%, pelas contas de Werlang. Mas, ao se comparar a média deste ano com a média de 2005, significará que este ano "vamos crescer muito". "A sensação de crescimento será bem maior do que o número efetivo do crescimento." Werlang não vê possibilidade de, no curto e médio prazos, o Brasil crescer de forma sustentável acima dos 3,5% a 4% sem que isso tenha impacto na inflação. Por isso, na opinião dele, o Brasil ainda vai demorar um pouco para atingir o grau de investimento. Embora remotos, Werlang enxerga dois problemas no horizonte externo que podem atravessar o caminho do crescimento brasileiro: uma alta excessiva do preço do barril de petróleo e a gripe aviária. "São dois riscos importantes porque impactam nos preços das commodities e desvalorizam o câmbio no Brasil", alertou.