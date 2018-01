Itaú destaca ações de bancos, mineração e construção em 2007 A Itaú Corretora avalia que os setores de construção civil, bancos e mineração reúnem as melhores perspectivas para investimentos em 2007 na bolsa de valores. Além desses papéis mais líquidos, a casa recomenda atenção para as "small caps" (ações de companhias de baixa capitalização), com destaque para a Lupatech. Tomás Awad, estrategista da Itaú Corretora, e Júlio Ziegelmann, diretor de pessoas físicas da instituição, afirmam que, no segmento de mineração, a visão positiva vale mais para o começo do ano, com perspectiva favorável quanto à incorporação da mineradora canadense Inco pela Vale do Rio Doce e a renegociação dos preços de minério de ferro, que deverá ter aumento entre 5% e 10%, na avaliação dos executivos. A construção civil deverá continuar a se beneficiar do aumento de oferta de crédito, o que também impulsiona a lucratividade dos bancos. "Temos ao mesmo tempo a continuidade do crescimento do crédito disponível para a construção e uma consolidação do setor, marcada pelo crescimento mais acentuado das grandes construtoras em relação às menores". Porém os profissionais ressaltam que nem todas as ações listadas em bolsa estão em níveis atrativos. "A escolha dos papéis deve ser cuidadosa nem todas as empresas vão conseguir ter a performance esperada pelos investidores", avaliaram. Entre as boas opções indicadas para 2007, os analistas lembraram também de empresas que se beneficiam de mudanças de hábitos da população, como TV a cabo e companhias no setor de saúde. Quanto ao petróleo, a Itaú Corretora considera como premissa básica preços em 2007 em linha com os preços atuais. "Neste contexto, os preços médios do ano de 2007 deverão ser inferiores a 2006. Não é um cenário necessariamente negativo, mas existe sim uma piora em relação a 2006. Não está entre nossos setores favoritos no momento", afirmam Awad e Ziegelmann. No setor de alimentos, eles observam que as perspectivas são positivas para Sadia e Perdigão, com preferência para as ações da segunda. "O crescimento de renda deve continuar a impulsionar demanda local e melhora no mix de produtos, com maiores vendas de itens de maior valor agregado (carnes processadas)". Também a exportação segue em destaque. "Ainda existem novos mercados a serem conquistados, e produtos com grande potencial de crescimento no lado da exportação (processados e bovinos)." Para as elétricas, a visão da Itaú Corretora não é "especialmente positiva", já que o maior ativo em bolsa é a Eletrobrás, cujas ações não estão em "preços atrativos". "Os riscos de termos a empresa realizando fortes investimentos a taxas de retornos menos atrativas, para suplantar a falta de investimentos privados em geração, são altos", ressaltaram. Porém, destacaram que existem boas opções de investimentos no setor, como Light e Copel: "São duas empresas com forte presença em distribuição, negócio de risco relativamente baixos. Além disso, a Copel tem boa presença em geração de energia e a Light deve aumentar sua capacidade de geração, o que é uma fonte de receitas adicional".