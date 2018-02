Itaú fecha a compra do BankBoston no Chile e no Uruguai O Banco Itaú e a Itaúsa, em comunicado conjunto, anunciaram a compra das operações do BankBoston no Chile e no Uruguai, que estavam pendentes desde que instituição adquiriu do Bank of America os negócios do BankBoston no Brasil. De acordo com o fato relevante, a transação envolve o pagamento de R$ 2,3 milhões em dinheiro, além de ações ordinárias do Itaú, correspondentes a cerca de 1,7% do capital do banco, ou 20,537 bilhões de papéis. As instituições estimam que o valor chegue a cerca de R$ 1,373 bilhão com base na cotação média de mercado entre os dias 21 de fevereiro e 24 de abril deste ano. O comunicado complementa fato relevante anterior, com data de 2 de maio. Segundo o Itaú, em 30 de junho, o BankBoston Chile ocupava o 12º lugar no ranking local por total de ativos. Na mesma data, as operações no Uruguai estavam em terceiro lugar no ranking dos bancos privados do país. O banco brasileiro destaca no texto que a compra está sujeita à aprovação das autoridades concorrenciais dos três países. O fato relevante informa que os ativos combinados do Itaú com o BankBoston no Brasil, Chile e Uruguai chegam a R$ 203,32 bilhões, com um patrimônio líquido total de R$ 20,747 bilhões, já descontada a amortização do ágio total do negócio. Como a operação com o Bank of America envolve a troca de ações, o Itaú informa que, no total, a instituição passa a deter 5,82% das ações preferenciais do banco brasileiro e 1,72% das ações ordinárias, chegando a 7,44% do capital total.