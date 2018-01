Itaú: lucro comparável foi de R$ 6,195 bi em 2006 O lucro líquido recorrente - que exclui operações extraordinárias - do Itaú em bases comparáveis em 2006 atingiu R$ 6,195 bilhões, o que representa um crescimento de 13,8% em relação ao ano anterior. Pela manhã o banco divulgou para a imprensa que o lucro anual sem os efeitos da amortização de ágio da compra do BankBoston atingiu R$ 6,480 bilhões. Esse número, no entanto, incorpora outras operações extraordinárias ocorridas no período, como a venda da marca Credicard para o Citigroup, em dezembro, por R$ 178 milhões. Portanto, o aumento de 23,4% sobre o lucro de 2005, porcentual informado anteriormente, não é verdadeiro, já que os resultados que estavam sendo comparados foram calculados a partir de critérios contábeis distintos. O ágio amortizado se refere à diferença entre o valor nominal de um bem e o que é pago por sua aquisição (que costuma levar em conta retornos futuros). A amortização do ágio é contabilizada no balanço como despesa, o que reduz o lucro líquido.