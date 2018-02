Itaú Personnalité lança fundo focado em governança corporativa O Itaú Personnalité, segmento de alta renda do Banco Itaú, lançou um fundo que vai direcionar os recursos apenas à compra de ações de empresas que apresentem práticas diferenciadas de governança corporativa, como a eqüidade no tratamento de todos os acionistas e transparência nas informações ao mercado. O novo fundo exige valor inicial de aplicação de R$ 500 e cobra taxa de administração de 3,5% ao ano. A aplicação é direcionada a investidores que desejam diversificar suas aplicações em busca de maior retorno no longo prazo e que estão dispostos a assumir maior risco em seus investimentos, uma vez que o fundo está sujeito às oscilações do mercado acionário. Segundo comunicado da instituição, é o primeiro fundo no mercado a utilizar como meta de retorno o IGC - Índice de Governança Corporativa, calculado pela Bovespa. O fundo busca superar a meta através da seleção das melhores empresas com essas características. Segundo o superintendente de fundos de Renda Variável, Walter Mendes, há uma clara preferência dos investidores pelas ações de empresas com maior grau de governança corporativa, particularmente por parte dos estrangeiros.