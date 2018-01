Itaú vai emitir cartão com bandeira American Express O Itaú e a American Express (Amex) anunciaram hoje um acordo de parceria para a emissão de cartões com a bandeira da empresa. O produto Amex que será distribuído pelo banco não é a marca tradicional, negociada no ano passado para o concorrente Bradesco, e sim a bandeira conhecida como "Blue Box". O plástico manterá a marca Itaucard no topo e será aceito em toda a rede da Amex pelo mundo. Os valores do negócio não foram divulgados. Em comunicado, o Itaú informa que será o responsável por emitir e comercializar os cartões. Todo o processamento, atendimento a clientes e autorização de transações também ficará a cargo da instituição. O banco responderá ainda pelos empréstimos e recebíveis dos clientes. "Esse acordo reforça a estratégia do Itaú de oferecer produtos e serviços segmentados para os clientes, com uma terceira opção de bandeira de cartão de crédito", afirmou o diretor de Marketing de Cartões do Itaú, Fernando Chacon. Ainda segundo o comunicado, as duas empresas usarão seus conhecimentos de emissão de cartões para introduzir novos produtos e serviços no mercado brasileiro.