Itaúsa pagou US$ 150 mi por setor do ABN A Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. - pagou aproximadamente US$ 150 milhões, em dinheiro, pelos ativos de private banking do ABN Amro na América Latina, informou o CEO do Itaú Private Bank, Lywal Salles, em entrevista à Agência Estado. O negócio compreende ativos registrados nos Estados Unidos, Suíça e Luxemburgo, num total de US$ 3,3 bilhões, atendidos por Miami e Montevidéu. Com os 1.500 clientes da unidade latino-americana, o Itaú passa a atender aproximadamente 8 mil pessoas na área de private, segundo Salles. A carteira de clientes brasileiros, administrada pelo Banco Real, não fez parte da negociação, afirmou. A operação, somada à aquisição do private do Bank of America na região, no ano passado, levou o Itaú a triplicar os ativos da área no exterior, para US$ 11,4 bilhões, destacou o executivo. Incluídos os recursos brasileiros, o total sobe para US$ 23 bilhões, o que leva o banco a figurar entre os três maiores do mercado latino-americano, afirmou Salles. A aquisição foi realizada via Itaúsa porque a operação anterior, feita por intermédio do Itaú Europa, ainda não havia recebido a aprovação do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), explicou. "De qualquer forma, a idéia é consolidar toda a operação no futuro", antecipou. A compra dos ativos do ABN não encerra o ciclo de aquisições do Itaú, segundo Salles. "Continuamos compradores. Acreditamos que o negócio de private banking é o melhor caminho para crescer na América Latina", afirmou. Private banking é o segmento dos bancos que faz atendimento diferenciado e exclusivo a clientes pessoa física que possuem grande volume de investimento.