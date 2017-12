Itautec compra a americana Tallard Technologies por US$ 16 milhões A Itautec divulgou hoje fato relevante em que informa a aquisição do controle da Tallard Technologies, sociedade anônima de capital fechado, constituída de acordo com as leis da Flórida, com sede em Miami, nos Estados Unidos. Segundo o comunicado, a Tallard atua nos mercados da América do Norte e da América Latina de distribuição de produtos e serviços de tecnologia da informação na cidade de Miami, e também com empresas subsidiárias no México, na Venezuela e no Chile. "A empresa comercializa produtos da marca IBM, Apple e Avaya. Possui ativos totais no valor de US$ 30 milhões e obteve uma receita bruta em 2005 superior a US$ 100 milhões", diz o informe. A Itautec acrescenta que os principais aspectos que motivaram a celebração do acordo podem ser resumidos nos seguintes pontos: "essa operação representará (...) uma importante complementação geográfica na comercialização de seus produtos e uma ampliação da linha de produtos para comunicação e serviços de assistência técnica de produtos Apple"; "integração operacional com a Itautec América e Itautec México"; "contribuição com a expansão da Itautec no exterior"; e "o negócio é atrativo por contribuir com as habilidades da Itautec, no mesmo segmento de mercado". O fato relevante afirma que no dia 30 de junho foi concluída a due diligence legal, contábil e financeira para aferir o valor do patrimônio líquido da empresa, que foi a base do preço de aquisição. O preço será de até US$ 16 milhões, sendo US$ 10,5 milhões a serem pagos na data do fechamento da transação e o saldo, até março de 2009, através de pagamentos anuais condicionados à apresentação de resultados futuros, em relação a metas constantes do contrato de compra e venda da companhia. "Essa aquisição é consistente com a destinação do capital da Itautec para negócios que agregam valor aos acionistas, com a visão de sustentabilidade da companhia e reafirma o interesse da empresa de buscar crescimento no mercado internacional", diz o texto.