Janssen Neto é eleito membro do conselho de administração da Grendene O economista Walter Janssen Neto foi eleito hoje membro do conselho de administração da Grendene. Ele irá ocupar a vaga deixada por Ana de Moraes, que renunciou ao cargo. Janssen Neto tem especialização em governança corporativa pelas Universidades de Stanford, Chicago Business School e Wharton School. O executivo trabalhou por mais de 30 anos na Weg e foi presidente do grupo nos Estados Unidos. Em 2005, fundou a Janssen Governance, consultoria especializada em conselhos de administração.