Jato 190 da Embraer recebe certificado de autoridade européia A Embraer anunciou hoje que a autoridade européia European Aviation Safety Agency (EASA) emitiu o certificado de tipo para a aeronave Embraer 190 no dia 30 de junho, permitindo que o jato comercial de 100 assentos seja operado pelas empresas aéreas Finnair e Régional (subsidiária regional da Air France). Os quatro jatos da família 170/190 também estão certificados no Brasil. O último integrante a receber a homologação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) foi o 195, o que ocorreu também no dia 30. O jato 170 recebeu a certificação de tipo no Brasil, Estados Unidos, Canadá e Europa; o 175 foi homologado no Brasil, Europa e Canadá; enquanto que o 190 foi certificado no Brasil, Estados Unidos, Canadá e agora na Europa. A certificação européia para o 195 é esperada "para breve", segundo a companhia. Essa licença permitirá o início das entregas para o cliente Flybe, do Reino Unido.