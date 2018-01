Jato executivo Lineage da Embraer atrai interesse de compradores O presidente da Embraer, Mauricio Botelho, afirmou hoje em cerimônia na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) que o novo jato executivo de grande porte Lineage 1000, lançado este ano, já atraiu interesse de compradores em potencial, que assinaram cartas de intenção de aquisição. "Já temos muitas cartas de intenção, o interesse superou as expectativas para esse modelo." O Lineage é baseado na plataforma do jato comercial 190 e é o maior avião executivo produzido pela companhia, com 19 assentos. Quando o cliente assina uma carta de intenção, segundo Botelho, ele faz um depósito que é retornável. A carta não é um pedido firme, mas pode se transformar em um. A Embraer estréia hoje na Bovespa apenas com ações ordinárias (com direito a voto), no processo de pulverização de seu capital.