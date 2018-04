Jereissati terá um novo Iguatemi em São Paulo O novo shopping que nascerá na avenida Juscelino Kubitschek, esquina com a avenida das Nações Unidas, deverá abrigar cerca de 240 lojas, terá o mesmo perfil do Iguatemi e será vizinho da megabutique de luxo Daslu. O empreendimento, resultado de uma parceria, na proporção de 50% para cada empresa, da construtora WTorre e a Iguatemi Empresa de Shoppings Centers, está avaliado em R$ 200 milhões e foi anunciado ontem em fato relevante. A previsão de fontes ligadas ao negócio é que o novo shopping seja inaugurado em 2009. Nenhuma das duas empresas, por exigência da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), se manifestou ontem sobre o anúncio da parceria. Mas já circulam informações no mercado sobre essa nova investida de Carlos Jereissati, dono do Iguatemi. O shopping teria grifes nacionais e internacionais, restaurantes e cinemas e seria tão luxuoso quanto o Iguatemi. Ele será construído dentro de uma área adquirida por R$ 385 milhões no ano passado pela WTorre, onde já estão o esqueleto da Eletropaulo e a Daslu. A área total do terreno é de 60 mil metros quadrados. O novo shopping deverá ficar atrás do edifício da Eletropaulo, que será transformado num prédio de escritórios de alto padrão. O imóvel já está em obras. No mesmo terreno deverá ser ainda construído um hotel sofisticado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.