JFE e Hyundai negociam criação da 3ª maior siderúrgica do mundo A JFE Steel e a Hyundai Steel iniciaram negociações para formar uma ampla aliança que incluiria a construção de alto fornos e a partilha de tecnologia para fabricar aço de alta qualidade para o setor automotivo, informou o jornal Nikkei em sua edição de segunda-feira. Segundo o jornal, a japonesa JFE Steel, que entra relativamente tarde na tendência de aliança global no setor de aço, poderá integrar a terceira maior siderúrgica do mundo, atrás da Arcelor Mittal e da Nippon Steel, se formar uma parceria com a sul-coreana Hyundai Steel. Inicialmente, a JFE Steel forneceria tecnologia para a construção e operação de alto fornos. Ao ajudar a expandir as operações da Hyundai Steel, a JFE Holdings ampliaria sua oferta de produtos globais e aumentaria as vendas de chapas de aço para o setor automobilístico. Por causa de sua aliança tecnológica com a JFE Steel, a alemã ThyssenKrupp AG também poderia ajudar na construção de alto fornos. As negociações começaram depois que a concorrente direta da JFE, a Nippon Steel, ampliou seus laços com a sul-coreana Posco e a gigante chinesa Baosteel. As informações são da agência Dow Jones.