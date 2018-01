João Fraga assume relações com empresas da Bovespa O diretor de Produtos e Serviços da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC), João Batista Fraga, será o novo Superintendente de Relações com Empresas da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Ele assumirá o lugar deixado por Maria Helena Santana, que passará para a diretora da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Ontem foi o último dia de Maria Helena à frente do cargo na Bovespa. Fraga está na bolsa paulista desde março de 2000 e anteriormente atuou na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e suas coligadas nas áreas de derivativos e de custódia. Formado em Administração pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui mestrado em finanças pela COPPEAD, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.