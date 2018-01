Johnson & Johnson troca embalagens de PVC por papelão A Johnson & Johnson vai trocar o plástico por papelão. A partir do próximo ano todas as embalagens dos produtos de higiene como xampus, desodorantes e óleos, atualmente feitas de PVC serão substituídas por outros materiais ecologicamente corretos. A medida faz parte de um eficaz programa de metas relacionadas ao meio ambiente, colocado em prática desde 1990. "Concluímos que o PVC deveria ser eliminado. Além de gastar mais energia e dispersar mais poluentes, o descarte, o pós-uso também causa alto impacto ao meio ambiente. Uma embalagem plástica pode demorar até 500 anos para se decompor", informou o diretor de assuntos ambientais da América Latina e Caribe, André Luiz Marinovic. Apesar do plástico ter vantagens quanto à manufatura e versatilidade, o papelão se desintegra em cinco anos. "Todas as pesquisas, realizadas no laboratório dos Estados Unidos, apontam que o plástico será substituído por celulose de papel". As mudanças serão mundiais, atingindo as companhias de 54 países. Desde 1991 a J&J foi considerada líder mundial em proteção ambiental e tem projetos ambiciosos. Até 2010 pretende substituir a frota de 34 mil veículos por carros elétricos, para redução de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera. "É a meta mundial. É claro que no Brasil devemos alinhar a idéia com alguma montadora". A prevenção do desperdício não se restringe aos materiais de escritório, energia e água. Em relatório divulgado nesta semana, o complexo fabril de São José dos Campos concluiu um lucro de R$ 1,3 milhão no ano passado, simplesmente com a venda de descartes que certamente seguiram para o lixo. O investimento foi de R$ 2,64 milhões e as vendas dos resíduos atingiram quase R$ 4 milhões. Foram recicladas 9.361 toneladas de lixo.