JP Morgan eleva classificação da Cesp O banco JP Morgan elevou a classificação da Companhia Energética de São Paulo (Cesp) de abaixo do desempenho do setor de energia(underweight, na expressão em inglês) para junto ao desempenho do setor ("neutro"), diante da melhora nas perspectivas para uma reestruturação considerável da dívida no médio prazo. Em relatório, o banco de investimentos diz acreditar que "a Cesp pode se beneficiar do cenário de ciclo virtuoso de alavancagem menor/custo menor da dívida, combinada com um potencial de liquidez maior e visibilidade das ações PNB que ainda serão lançadas". Segundo a instituição financeira, o preço da ação é altamente suscetível à perspectiva de reestruturação da dívida da Cesp porque o valor da empresa consiste de 21% em ações e 79% em dívidas.