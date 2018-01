JP Morgan reduz recomendação de TAM e Gol de neutra para underweight O banco de investimento JP Morgan cortou a recomendação das companhias aéreas TAM e Gol de neutra para underweight, citando expectativa de que a capacidade doméstica do setor no Brasil vai crescer 21% em 2007, o que representa o dobro da taxa prevista para demanda. Em relatório, os analistas Jamie Baker, Pakhi Eder e Katherine Mackenzie afirmam não acreditar mais que as "duas empresas podem atingir a média das estimativas". Anteriormente, o banco de investimentos projetava aumento de 18% na capacidade doméstica. "A demanda, o equivalente a receita por passageiro, deve crescer apenas 9%, contribuindo para uma queda de 10% na receita de assento por quilômetro (RASK, na sigla em inglês)", acrescenta o banco. A estimativa de lucro por ADR da Gol para este ano (considerando o balanço em US GAAP) passou de US$ 1,78 para US$ 1,61 e a de 2007 foi reduzida de US$ 2,30 para US$ 1,88. Enquanto isso, a da TAM neste ano passou de US$ 2,39 para US$ 2,14 e a do próximo ano caiu de US$ 3,22 para US$ 2,59.