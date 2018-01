Juiz anula leilão da Varig O juiz da 8a. Vara Empresarial, Luiz Roberto Ayoub, anulou hoje o leilão de venda da Varig, já que o consórcio formado pela entidade Trabalhadores do Grupo Varig (TGV) não depositou o sinal de US$ 75 milhões para a compra da companhia aérea. Ayoub informou, em entrevista coletiva à imprensa no início desta noite, que o futuro da empresa será decidido na próxima semana entre três alternativas: falência, um novo leilão ou a convocação de uma assembléia de credores para avaliar novas propostas apresentadas aos administradores judiciais. Ele também confirmou a proposta feita pela VarigLog pela Varig.