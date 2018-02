Juiz derruba bloqueio dos recursos pagos pela VarigLog O juiz Luiz Roberto Ayoub, responsável pela recuperação judicial da Varig, derrubou a liminar da Justiça do Trabalho do Rio, que determinava o bloqueio dos US$ 75 milhões, que a VarigLog havia colocado à disposição para custear a operação da companhia aérea. A decisão de Ayoub foi divulgada esta tarde pela assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. "Como se trata de questão relativa ao plano de recuperação judicial, a competência para as decisões é da 8ª Vara Empresarial. Como já determinado pelo Superior Tribunal de Justiça", diz o documento. A Justiça do Trabalhou pretendia que o dinheiro bloqueado fosse usado para pagar rescisões trabalhistas e salários atrasados de funcionários da Varig.