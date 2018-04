Juro à pessoa física é o menor desde 1995 As taxas de juros das operações de crédito, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, apresentaram quedas em março, segundo levantamento da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac). Nas operações de crédito para pessoa física, a taxa média de juros passou de 7,38% ao mês, em fevereiro, para 7,35% ao mês, em março. "Esta é a menor taxa de juros média de nossa série histórica, iniciada em 1995", afirmou o coordenador da pesquisa, Miguel José Ribeiro de Oliveira. A taxa de pessoa física é tirada de uma média aritmética com base em seis taxas médias de juros: juros do comércio; cheque especial; empréstimo pessoal por bancos; CDC (Crédito Direto ao Consumidor); empréstimo pessoal por financeiras; e cartão de crédito. Já para pessoa jurídica, segundo a Anefac, a taxa de juros média nas operações de crédito caiu de 4,19% ao mês, em fevereiro, para 4,17% ao mês, em março. É a menor taxa desde agosto de 2001. A taxa de juros para pessoa jurídica é avaliada com base nas médias de quatro taxas: capital de giro; desconto de duplicatas; desconto de cheque/promissórias; e conta garantida. Para o coordenador da pesquisa, as quedas dos juros em todas as linhas de crédito podem ser atribuídas à redução da taxa básica de juros (Selic) em 0,25 ponto porcentual no último encontro do Copom, para 12,75% ao ano. Para a Anefac, 2007 deve ser pautado pela continuidade da redução da taxa Selic que, na avaliação da entidade, deverá encerrar o ano em 11%. "Por conta disso, as taxas de juros ao consumidor em todas as linhas de crédito deverão igualmente apresentar reduções durante todo o ano de 2007." A Anefac estima, ainda, que este ano deve ser marcado pela continuidade do aumento do volume de crédito. "Deverá apresentar uma elevação de cerca de 25% no volume total emprestado", afirma a entidade. Procon Pouco ou quase nada mudou nas taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras nos empréstimos pessoais e no cheque especial em abril. É o que revela um levantamento da Fundação Procon-SP. A taxa média de juros para empréstimo pessoal permaneceu estável, em 5,38% ao mês. A redução da taxa de empréstimo pessoal praticada pelo HSBC - de 4,66% ao mês, em março, para 4,63% em abril - foi o que influenciou o resultado final. Os demais bancos avaliados pela pesquisa mantiveram as taxas do mês de março. A Nossa Caixa, afirma o Procon, é quem tem o menor juro para empréstimo, de 4,25%, enquanto o Banco Real continuou com a maior taxa, de 6,50%.