Juro abre em baixa com mercado dividido sobre Copom As projeções das taxas de juros estão em leve baixa no início do pregão viva-voz de contratos futuros de depósitos interfinanceiros (DI) na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). O vencimento de janeiro de 2008, o mais negociado, estava em 12,92% ao ano às 10h05, ante fechamento na sexta-feira a 12,93% ao ano. O mercado de juros inicia a semana da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central muito dividido a respeito de qual será a decisão sobre a taxa Selic na quarta-feira. O contrato de DI mais curto precificava nesta manhã um corte de 0,37 ponto porcentual na Selic. Ou seja, a taxa mostra chances praticamente iguais de haver uma redução de 0,25 ponto porcentual ou de 0,5 ponto percentual (a taxa Selic em vigor é de 13,75% ao ano). Embora a pesquisa Focus do BC com as projeções do mercado continue registrando que a mediana das expectativas é de que a Selic chegará ao final do ano em 13,25%, e o AE Projeções indique que a maioria dos economistas espera redução de 0,5 ponto (40 dos 51 analistas ouvidos), profissionais enxergam argumentos fortes tanto para a manutenção do ritmo de redução do juro quanto para a redução do passo do BC no processo de alívio monetário. "O mercado não vai chegar a um consenso desta vez", afirma um operador. Como até o dia da decisão do Copom não será divulgado nenhum indicador forte o suficiente para acabar com essa indefinição de apostas, o mercado promete registrar volatilidade, típica da briga entre comprados e vendidos em juros. Nos contratos de médio e longo prazo, no entanto, o que deve guiar os negócios é o mercado internacional, que tem uma agenda carregada de eventos importantes. "O mercado ficará na retaguarda, monitorando o mercado internacional", afirma um experiente operador.