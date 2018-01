Juro abre em baixa, com recuo do IPCA em pesquisa O mercado de juros está começando bem o dia, com leve queda nas taxas dos contratos de depósito interfinanceiro (DI) mais longos (DI com vencimento em janeiro de 2008 e janeiro de 2009), numa perspectiva favorável dada pela certeza de que o Banco Central continua tendo espaço para novas reduções no juro básico, Selic. Às 10h21, o juro do DI de janeiro de 2008, o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), estava em 12,42%, ante 12,46% ao ano do fechamento de sexta-feira. Já o DI para janeiro de 2009 projetava taxa de 12,37% ao ano, ante 12,43%. Esta segunda-feira tem uma agenda fraca, no Brasil e no exterior, e os dois principais destaques domésticos já foram divulgados e foram bem recebidos pelo mercado. O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de até 15 de dezembro, por exemplo, ficou em 0,39%, ante 0,33% do anterior. Um resultado que veio dentro do intervalo das previsões dos analistas ouvidos pela Agência Estado. Também foi divulgada a pesquisa de mercado do BC, conhecida como Focus, e a principal novidade foi a queda nas projeções para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2007, de 4,09% para 4,06%, assim como para o IPCA em 12 meses à frente, de 4,16% para 4,13%. "Isso confirma um horizonte tranqüilo para a inflação", disse um operador. "Uma resposta positiva dos agentes privados para a inflação do ano que vem mostra que ainda há bastante espaço para queda da taxa de taxas, ainda que eventualmente seja reduzido o ritmo de corte para 0,25 ponto porcentual." O mercado de juros, portanto, segue otimista, mas a liquidez pode cair um pouco hoje, pelo fato de ser segunda-feira e pela agenda ser fraca. Há uma boa expectativa pelas medidas econômicas que serão anunciadas durante a semana para destravar o crescimento. Mas ninguém espera um pacote fabuloso. Acredita-se que mais medidas virão na área tributária, para desonerar investimentos, o que será visto como positivo, mas tenderá a ter efeito limitado nos negócios. Entretanto, se o pacote sinalizar que há aumento de gastos e que não está prevista receita correspondente, a reação pode ser negativa, disseram operadores.