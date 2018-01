Juro abre em baixa, mas espera por EUA limita queda O mercado futuro de juros abriu em baixa. O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008 (o mais negociado) projetava taxa de 12,98% ano, às 10h13, na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). No dia anterior, este mesmo contrato encerrou a 13,03% ao ano. Apesar de as taxas de juros operarem com variação negativa, o volume de negócios ainda é reduzido. Na opinião de operadores, o ambiente não está muito propício para a continuidade da queda. As dúvidas sobre os efeitos da recente alta da inflação sobre a política monetária continuam limitando a melhora do mercado. Além disso, hoje é dia de PPI - índice de preços ao produtor norte-americano -, que promete mexer com os negócios no exterior e, conseqüentemente, influenciar o humor no Brasil. O PPI será divulgado às 11h30, mesmo horário em que vai sair o resultado das vendas no varejo nos Estados Unidos de outubro. Dessa forma, operadores acreditam que a liquidez e o apetite por aplicação em juros - o que provoca o recuo das taxas - devem seguir retraídos, até que os indicadores sejam conhecidos. Esses números são considerados muito importantes para que se confirme a tese de que a economia norte-americana ingressou em um processo de "pouso suave". Portanto, qualquer resultado fora do previsto pode provocar ajustes nos mercados globais.