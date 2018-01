Juro abre em baixa na BM&F à espera de dado nos EUA O mercado de juros iniciou os negócios no pregão da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) em queda, adequando-se ao movimento positivo verificado no exterior ontem, quando não houve negócios por aqui devido ao feriado nacional. As bolsas norte-americanas registraram altas expressivas, reagindo ao "otimismo cauteloso" expressado pela ata do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americana americano), divulgada na quarta-feira. Hoje, portanto, há alguma correção a fazer. O mercado opera em ritmo mais lento, com pouco apetite, devido à expectativa pelo índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) norte-americano de outubro - que sai às 11h30. É esse indicador que, na opinião de operadores, poderá confirmar a análise feita do PPI (índice de preços ao produtor), na terça-feira, de que a economia dos Estados Unidos está em processo de pouso suave, sem riscos inflacionários. O mercado deve reagir aos indicadores norte-americanos, especialmente nos contratos de prazo longo. Mas, dizem operadores, a grande questão para o mercado de juros continua sendo qual a postura da equipe econômica brasileira em relação à política monetária no segundo mandato do governo Lula. Muito mais do que tentar acertar qual deve ser a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) na próxima reunião - se o corte da Selic será de 0,25 ponto ou 0,5 ponto porcentual -, o mercado quer saber se a ortodoxia que marcou a gestão de Henrique Meirelles no Banco Central será preservada. Ou se o apelo para que se estimule o crescimento econômico significará uma mudança na postura da autoridade monetária. É essa percepção que deve determinar as apostas do mercado de juros no médio e longo prazo. Por ora, o mercado segue apostando cerca de 75% de chance de haver um corte de 0,5 ponto porcentual da taxa Selic (hoje em 13,75% ao ano) na reunião de 28 e 29 de novembro - a última do ano. Mas isso não significa que há convicção nessa hipótese. Os investidores sabem que a alta recente da inflação pode ser um bom argumento para o Banco Central reduzir o ritmo de corte da Selic. E, por isso, a divisão de opiniões deve se manter até o dia do encontro - que promete ser longo e, quem sabe, sem que se chegue à unanimidade. Às 10h14, o contrato futuro de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008 projetava taxa de 12,92% ao ano na BM&F, ante fechamento na terça-feira a 12,94% ao ano. O DI de janeiro de 2009 projeta taxa de 13,03% ao ano (13,06% na terça-feira).