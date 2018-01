Juro abre em baixa na BM&F com pesquisa Focus O ritmo de negócios promete ser bastante lento nesta última semana do ano. Além de a semana ser mais curta - na sexta-feira, a Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) não vai operar -, a liquidez no mercado internacional fica hoje reduzida por causa do feriado em parte da Europa, e não está prevista a divulgação de indicadores importantes. Dessa forma, operadores acreditam que o volume de negócios poderá ser baixo e que não há motivo, portanto, para ajustes expressivos na curva de juros. Às 10h04, o contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, o mais negociado na BM&F, recuava e tinha taxa de 12,46% ao ano, ante 12,50% de sexta-feira. Mas, antes de entrar no período de marasmo, os juros futuros encontraram fôlego para recuar na abertura do pregão eletrônico desta terça-feira, baseados na pesquisa Focus. A sondagem do BC mostrou queda na projeção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2007, de 4,06% para 4%, e da taxa básica de juros (Selic) para o próximo ano, de 12% para 11,75%. Operadores observam ainda que o noticiário do final de semana, mostrando sinais de que o desempenho do varejo no período de Natal pode ter sido mais fraco do que o esperado, contribui para o alívio nas taxas. Hoje, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) da semana encerrada em 22 de dezembro, de 0,47%, ante 0,39% apurado no indicador anterior. O resultado ficou dentro das estimativas do mercado. A alta da taxa, no entanto, não teve efeitos sobre o mercado de juros.