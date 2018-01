Juro abre em baixa na BM&F e dia promete ser positivo O dia promete ser bastante parado no mercado de juros nesta quarta-feira. Mas, na falta de liquidez, os negócios seguem na tendência de melhora. As taxas iniciaram o dia em ligeira queda, refletindo o ambiente favorável à continuidade de redução da taxa básica de juros, a Selic. Às 10h01, o contrato de depósito interfinanceiro (DI) mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) - com vencimento em janeiro de 2008 - projetava taxa de 12,44% ao ano, ante 12,46% do dia anterior. "O mercado deve, lentamente, convergir para a aposta de corte de 0,5 ponto porcentual no juro em janeiro", afirma um operador. A nova redução na projeção para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2007, de 4,06% para 4%, e para a Selic, de 12% para 11,75%, de acordo com a pesquisa Focus divulgada ontem, foi considerada uma boa notícia. Hoje, não há indicadores importantes a serem divulgados no Brasil. Mas o mercado demonstra disposição em seguir reduzindo prêmios com base nos sinais recentes de inflação sob controle de recuperação lenta da atividade.