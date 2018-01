Juro abre em leve alta após decisão do BC tailandês Os mercados financeiros foram surpreendidos esta manhã com as notícias da Ásia, por causa da decisão do banco central tailandês de impor controle de capitais no país. Ontem, a autoridade monetária tailandesa determinou que os bancos mantenham em reserva por um prazo de um ano 30% dos fluxos de entrada de capital que não sejam negociados ou não estejam relacionados a serviços e repatriação de recursos por investimentos de residentes tailandeses no exterior. Haverá um tributo para os investidores que desejarem retirar o dinheiro por um prazo inferior a um ano: apenas dois terços do valor total serão devolvidos. Em conseqüência, a Bolsa da Tailândia amargou uma queda de 14,8%, o maior tombo da história de 31 anos de existência do índice, segundo a agência Dow Jones. O efeito negativo contagiou outros mercados asiáticos e chegou à Europa, onde as bolsas também foram afetadas. Os futuros em Nova York igualmente estão com orientação negativa, embora neste comportamento estejam pesando os resultados decepcionantes apresentados ontem pela Oracle após o fechamento da sessão. Aqui, houve impacto negativo na abertura dos negócios no GTS. Mas operadores ouvidos pela AE avaliam que tal efeito é pequeno. A alta do dólar, na faixa de 0,28%, é considerada discreta, assim como a elevação da taxa do contrato de DI-janeiro/08 (o mais líquido), de 12,43% do fechamento de ontem para 12,46% às 9h52. Profissionais comentam que as notícias da Tailândia podem ser motivo de realização de lucros, mas que não chegam a afetar profundamente a percepção de Brasil, graças à resistência já demonstrada - por seus bons fundamentos econômicos - pelo país em outras ocasiões de eventos externos ruins. É possível, dizem operadores, que o efeito negativo possa até ser revertido ao longo do dia. O índice de preços ao produtor (PPI) dos EUA, aguardado com expectativa, pode fazer a diferença hoje, quem sabe até servindo de contraponto à Tailândia, se não der nenhum sinal preocupante aos mercados. O "efeito Tailândia" pode, eventualmente, ter algum reflexo no leilão de NTN-B que o Tesouro faz hoje, no sentido de alguns participantes do mercado quererem "puxar" as taxas para conseguir prêmios melhores. Mas essa não é uma hipótese na qual os profissionais apostem todas as sua fichas. "Os estrangeiros são grandes demandadores, o leilão será um parâmetro para se medir o efeito da Tailândia, mas os papéis são bons, as taxas são muito atrativas", comentou um profissional. Se houvesse uma queda na demanda, esta fonte não faria uma relação imediata com a Tailândia. "É final de ano, último leilão, a presença pode ser menor."