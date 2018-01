Juro abre estável e aguarda dado dos EUA O mercado de juros, como os demais, está na dependência da divulgação do índice de preços dos gastos com consumo pessoal (PCE) dos EUA, relativo a novembro. Até as 11h30, quando sai o relatório de dados de renda pessoal e consumo, os negócios devem ficar travados, dizem os operadores. De qualquer forma, a liquidez dos negócios já começa a cair bastante neste final de 2006. "Nessa época do ano, é complicado assumir posições novas. Quem tinha de apresentar resultados já apresentou. Agora, resta se proteger de alguma influência eventualmente negativa do mercado externo", comentou um profissional. Assim, se o PCE vier ruim - o que não é a expectativa dos mercados, diga-se - haverá uma busca pela proteção que dará movimento aos negócios. Se vier bom, pouca coisa muda: há chances de melhora e de devolução de prêmios incorporados por conta das preocupações fiscais que chegaram a afetar um pouco os negócios ontem. Mas sempre sem grande liquidez. Segundo outro operador, os preços dos ativos já encontram um nível razoável de equilíbrio neste final de ano, o que, para o contrato futuro de depósito interfinanceiro (DI) de janeiro de 2008, o mais líquido na Bolsa de Mercadorias & Futuros, significa taxa entre 12,45% e 12,50%. Às 10h25, o juro projetado pelo DI de janeiro de 2008 estava em 12,49% ao ano, estável ante o fechamento de ontem. Quanto às possibilidades para a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central na reunião de janeiro, o mercado segue precificando chances maiores de o BC reduzir o tamanho de corte da Selic, passando a 0,25 ponto porcentual, mas isso não necessariamente é visto com maus olhos, por sinalizar um período mais longo de redução de juros, caso seja confirmado. Mas a aposta de corte de 0,50 ponto não saiu do páreo e ainda deve fazer barulho no início de 2007.