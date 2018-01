Juro baixo muda perfil do consumo de carros A redução das taxas de juros e os prazos mais longos dos financiamentos, além de embalarem as vendas de automóveis, ajudam a mudar o perfil de consumo no País. A participação nas vendas dos modelos mais baratos, chamados de carros de entrada, normalmente sem nenhum opcional, caiu de 43,5% em 2005 para 39,5% neste ano. Já os sedãs médios, um pouco maiores e mais sofisticados, ampliaram a participação no mercado de 10% para 14,3%. "A migração é resultado da oferta de prazo mais longo para financiamento, que permite ao consumidor comprar um produto melhor e diluir as prestações em mais parcelas", diz o presidente da Federação Nacional da Distribuição de Veículos (Fenabrave), Sérgio Reze. Na categoria de carros de entrada estão Gol, Palio, Celta, Uno e Ka com motores 1.0, que, juntos, venderam até novembro 550,1 mil unidades. Já os sedãs pequenos incluem Corsa, Siena, Fiesta, Clio e Prisma, cujas vendas totalizam neste ano 199,4 mil unidades. Para as montadoras e revendas, a mudança é comemorada, pois carro mais caro é garantia de margem maior de lucratividade. O segmento intermediário entre os dois, de modelos hatch pequenos (Fox, Fiesta, Corsa, 206, C3, Clio e Polo) também encolheu a participação nas vendas de 20,1% para 18,7%. Segundo Reze, quem antes comprava um popular para pagar em 48 meses agora adquire um carro melhor e paga em 60 meses. Na opinião da economista Tereza Maria Fernandez, diretora da MB Associados, "com os juros em queda, o valor da prestação cabe melhor no bolso do consumidor da classe média". A estabilidade na economia e o lançamento de novos modelos por parte das montadoras, especialmente os flex (bicombustíveis), também ajudam a impulsionar as vendas. Segundo a Fenabrave, as vendas de veículos este ano podem superar a projeção inicial da entidade, de quase 1,88 milhão de unidades. Até novembro, a soma está em 1,72 milhão de veículos, incluindo automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, 12,3% mais que em igual período de 2005. Para 2007, Reze prevê vendas de 2 milhões de unidades, igual às projeções de várias montadoras. Ele também espera vendas recordes de motocicletas, que devem este ano chegar a 1,25 milhão de unidades e alcançar 1,4 milhão no próximo ano. Já o segmento de máquinas agrícolas deverá continuar patinando e não deve passar de 20 mil unidades, ante 20,6 mil neste ano. Reze critica os constantes feirões de fim de semana promovido pelas fábricas. Em sua opinião, essas promoções confundem o consumidor, que perde a noção do preço real fica em dúvida se vale a pena esperar um pouco mais para a compra. "O melhor seria as montadoras já colocarem os preços de tabela com desconto."