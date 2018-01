Juro começa em baixa, mas EUA definirão negócios O mercado de juros futuros no Brasil abriu em baixa, com contrato de depósito interfinanceiro (DI) projetando taxa de 12,72% ao ano, ante 12,74% ao ano de ontem, na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). Hoje este mercado está disposto a devolver um pouco da alta do dia anterior, corrigindo os preços à recuperação verificada no cenário externo no dia anterior. Porém operadores dizerm que a continuidade desse alívio dependerá, principalmente, dos indicadores econômicos norte-americanos que devem ser divulgados hoje. As incertezas em relação ao rumo da economia dos Estados Unidos prosseguem e, ao menor sinal de piora de humor dos investidores internacionais, deve haver reação nas taxas futuras de juros brasileiras também, em especial nos contratos de prazo longo. A agenda de indicadores norte-americana hoje é "forte", com destaque para os dados revisados da produtividade e do custo unitário da mão-de-obra no terceiro trimestre, pesquisa de demissões feitas por grandes empresas nos EUA, índice de atividade dos gerentes de compras relativo ao setor de serviços em novembro, indicadores de encomendas à indústria em outubro e o relatório com o desempenho do comércio varejista na semana até o último dia 2. Enquanto os indicadores internacionais influenciarão os contratados de juro de longo prazo, os DIs curtos podem ter alguma reação aos dados que a Fenabrave divulgará às 11 horas. Serão informados os resultados das vendas de veículos referentes a novembro e no acumulado do ano. Esses números podem ajudar o mercado a afinar suas apostas para os próximos passos do Comitê de Política Monetária (Copom) - que, por ora, são de que haverá redução no ritmo de corte de juros. Mas, dizem operadores, continua grande a expectativa pela divulgação da ata do Copom, na quinta-feira.