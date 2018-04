Juro de curto prazo sobe com nova aposta sobre feriado O volume de negócios no mercado de juros voltou a se concentrar nos contratos de curto prazo, mais uma vez por causa da discussão em torno da criação do feriado do Frei Galvão. Hoje, no entanto, o movimento foi na contramão do que vinha se verificando nos últimos dias: a previsão de feriado perdeu força e inverteu o fluxo das apostas sobre os juros dos contratos com vencimentos este ano, que fecharam projetando juros em alta. Isso por causa da notícia de que, em vez de feriado, o dia 11 de maio poderá ser ponto facultativo. O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em julho de 2007, o mais afetado pela perspectiva do feriado e por isso o mais negociado hoje, terminou o dia com taxa de 12,30% ao ano, ante taxa de 12,26% ao ano projetada no encerramento dos negócios ontem. Foram negociados 231 mil desses contratos hoje, contra 108 mil do DI para janeiro de 2009, tradicionalmente o mais negociado. Conforme noticiou a Agência Estado, a assessoria do líder do governo na Câmara, deputado José Múcio Monteiro (PTB-PE), prepara uma emenda para transformar a proposta de feriado em ponto facultativo no dia 11 de maio. Se isso acontecer, não haverá a temida mudança no número de CDIs no mês de maio, o que vem sendo precificado nos últimos dias pelo mercado de juros. Portanto, os que venderam DIs podem reverter suas posições. Os contratos de prazo mais longo, no entanto, seguiram exibindo otimismo em relação ao cenário econômico do País e fecharam o dia com taxas de juro em baixa. O DI para janeiro de 2009 encerrou com taxa de 11,52%, contra 11,55% ontem. O DI para janeiro de 2010 terminou projetando 11,40%, ante 11,42% ontem.