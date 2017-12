Juro de título dos EUA dispara após inflação no varejo Os títulos do Tesouro dos Estados Unidos cederam fortemente depois da divulgação dos números sobre os preços ao consumidor no país. Para o estrategista do Barclays Capital em Nova York, Michael Pond, "o fortalecimento subjacente dos números da inflação foi muito amplo" e isto irá "aumentar as chances de elevação do juro em junho" pelo Federal Reserve (o banco central dos EUA). O juro do título de 10 anos disparou mais de 1% e chegou a 5,1694% ao ano na máxima. O juro de dois anos foi até 4,9968% anuais. Antes do dado, o juro do papel de 10 anos oscilava próximo de 5,11%. Às 10h10 (de Brasília), subia 1,11% para 5,1573, enquanto o juro do título de dois anos avançava 0,95% para 4,9926%. O CPI subiu 0,6% em abril e o núcleo (que exclui preços de energia e alimentos) avançou 0,3%. Economistas esperavam aumento de 0,6% do índice cheio e de 0,2% do núcleo. "Até o momento, nós não presenciamos um repasse sólido da alta dos preços das commodities no núcleo do índice de preços ao consumidor (CPI), particularmente de energia. Porém há dois meses o núcleo do CPI cresce à taxa de 0,3%, o que deverá chamar a atenção do Fed", acrescentou Pond. Operadores dizem que a alta de 0,3% no núcleo em abril ante março e de 2,3% no acumulado em 12 meses não é compatível com as expectativas do mercado de bônus, as quais vinham se inclinando em direção a pausa no ciclo de aperto monetário do Fed. Outros observadores disseram que a expansão de 3,5% do CPI cheio no acumulado em 12 meses até abril, atribuída à elevação dos preços de energia, não pode ser considerada temporária, como atribuída pelas autoridades. Ainda, a taxa de inflação nesse nível, com perspectiva de alta, é um problema para a economia. As informações são da Dow Jones.