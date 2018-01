Juro do cartão de crédito é de 10,25% ao mês ou 222,5% ao ano A taxa média mensal de juros no cartão de crédito estava em 10,25% em dezembro, segundo pesquisa mensal realizada pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Contabilidade e Administração (Anefac). No empréstimo pessoal concedido por financeiras, o encargo era de 11,73% ao mês no mesmo período. A taxa média ao consumidor, que inclui os juros de lojas, cheque especial, crédito direto ao consumidor e empréstimo pessoal de bancos, além de cartão de crédito e empréstimo pessoal de financeiras, estava em 7,59% ao mês em dezembro, segundo o levantamento. Extrato de matéria publicada no jornal O Estado de S.Paulo em 16 de janeiro de 2006 Marcia de Chiara