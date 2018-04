Juro do título de 10 anos despenca nos EUA após PIB O juro do título de 10 anos do Tesouro americano despencou depois da divulgação de crescimento abaixo do esperado da economia norte-americana no terceiro trimestre. A primeira prévia do PIB mostrou expansão de apenas 1,6% da economia dos EUA no terceiro trimestre, contra previsão de crescimento de 2,2% dos economistas. É o menor crescimento trimestral desde o primeiro trimestre de 2003. O PIB será revisado mais duas vezes. O dado de inflação também mostrou moderação nos preços. O índice de preços PCE do trimestre subiu 2,5%, abaixo do aumento de 4% no segundo trimestre. O núcleo do índice de preços PCE subiu 2,3% no terceiro trimestre, depois de alta de 2,7% no segundo trimestre. Os futuros de Nova York cederam um pouco mais, mas o movimento é bastante moderado. O dólar virou e passou a cair ante o iene, enquanto o euro superou o patamar de US$ 1,27. Às 9h38 (de Brasília), o juro do título de 10 anos caía 0,84% para 4,6834% ao ano, depois de chegar a 4,6794% na mínima. O futuro Nasdaq-100 recuava 0,21% e o S&P 500 cedia 0,17%. O dólar caía 0,12% para 118,24 ienes e o euro subia 0,20% para US$ 1,2715.