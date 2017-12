Juro do título norte-americano de 10 anos supera 5% O juro do título de 10 anos do Tesouro norte-americano superou hoje o nível de 5% pela primeira vez desde junho de 2002, com investidores especulando com a perspectiva de o Fed (banco central dos EUA) ser obrigado a manter a política de aperto monetário iniciada em 2004. Às 8h36 (de Brasília), o juro do papel de 10 anos valia 5,0089%. Trata-se de um nível psicologicamente importante, disseram especialistas. A forte apreciação das commodities registrada nas últimas semanas, somada aos números sobre o mercado de trabalho em março nos EUA, sustentam preocupações de que o Fed poderá ser pressionado a projetar as taxas ainda mais para cima. Diante das especulações, os indicadores que serão divulgados hoje, mais tarde, ganham importância. Entre eles estão os números sobre vendas no varejo e de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan. Com informações de agências internacionais.